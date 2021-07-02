美國關島旅遊局今再釋出利多，推出的Air V＆V吸引旅客打疫苗度假方案，服務費從880元美金降為300元起，且7月4日起旅客持陰性PCR報告入境免隔離。雄獅旅遊表示，近日關島頻釋利多，推出的22天商品需求增加，將再加開7月26日與8月12日的直航需求。

關島旅遊局日前表示，7月4日起旅客持陰性PCR報告入境關島免隔離，同時研提供前5000名旅客500美元（約新台幣1萬4000元）的購物金，可用於指定巴士、計程車、租車、當地旅行社、餐廳及商店等。

而根據關島旅遊局最新資料，旅客參與Air V＆V計畫，僅需支付100至200美元的疫苗接種服務費（嬌生100美元，莫德納、輝瑞200美元）以及200美元的PCR檢測費，等於服務費從880元（約新台幣2萬4500元）降為300元（約新台幣8400元）起。

雄獅旅遊指出，目前7月6日、10日、14日、18日出發的關島5天機加酒行程全數完售，7月22日出發的22天機加酒行程，開賣5天已收訂金近7成，因應關島Air V＆V計畫費用大幅降價以及入境免隔離政策，22天商品需求增加，將會與航空公司提出7月26日、8月12日2航次的直航需求。