美國國務院最新公布2021年全球防制人口販運評比結果，我國在全球180多國評比中仍名列第1級國家，對此，內政部表示，台灣打擊人口販運成效，連續12年獲得國際肯定，展現我政府與民間在2020年疫情期間，仍保持緊密的夥伴關係，積極推動防制人口販運工作。

內政部表示，人權保障是我國極度重視的核心價值，防制人口販運工作正是我國對人權立國理念及決心的具體展現成果之一，並持續滾動精進防制人口販運策略，例如美國去年9月底將我國遠洋漁獲列入強迫勞動製品清單，行政院隨即於10月帶領農委會與相關部會研議訂定「漁業與人權行動計畫」，並將外籍遠洋漁工強迫勞動問題列為優先改善事項，積極維護外籍漁工勞動權益。

另考量這2年受疫情影響，大幅改變國際間跨境移動模式及規範，為防杜人口販運，內政部去年12月底跨部會規劃訂定「2021－2022反剝削行動計畫」，提出25項防制人口販運方案及76項具體策略。這兩項行動計畫，都朝著優化被害人權益保障、加強打擊人口販運力道的目標邁進。

內政部指出，對於今年美方於評比報告提到，我國應積極調查在遠洋漁業中，涉嫌勞力剝削的台灣權宜船或台灣籍漁船，並對於具有人口販運前科，或曾於海外涉及人口販運罪之船舶或業者實施入港限制，以及強化對於外籍移工招募、仲介業者及過程的監督管理等具體改善建議。多數已經列在上述兩項行動計畫中，各部會正積極落實辦理中。

內政部強調，我國高度重視美方的建議，將透過「行政院防制人口販運及消除種族歧視協調會報」列管追蹤執行，藉由民間團體、專家學者、中央部會及地方政府等公私部門協力，務求被害人之哀傷獲得修復及彌補，終止人口販運悲歌。