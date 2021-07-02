決算全遭暫擱！北市衛生局長黃世傑銷假陪柯P到環南市場 11:402021/07/02 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市衛生局長黃世傑（左）今銷假上班，陪柯文哲到環南市場。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【LIVE直播】疫情失控？環南市場爆群聚 陳時中趕赴現場視察｜2021.07.02 訂閱影音： 中時新聞網 台北市衛生局長黃世傑因好心肝疫苗爭議配合調查請假1個月，卻引發議會議員不滿，質疑防疫階段局長竟請假，黃今銷假返回崗位，並陪同台北市長柯文哲到環南市場，據了解，下午也將出席議會大會，而昨為了抗議黃世傑無預警請假，議會要求應暫擱衛生局所有決算，再不出席未來也將暫擱衛生局預算。 為了抗議黃世傑無預警請假，北市議會本周將衛生局多數決算暫擱，為了平息爭議，黃世傑今天決定銷假上班，並將陪柯到環南市場，下午議會大會也會親自出席。 股長崩潰！好心肝特權疫苗甩鍋 市長副市長遭爆事前知情 診所獲疫苗 議員爆黃珊珊早知情 #決算 #黃世傑 #柯文哲 #銷假 #環南市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遭簡舒培質疑好心肝疫苗背後黑手 黃珊珊反擊了 23:032021/07/01 政治 嘉縣發優先接種卡 長輩不怕打不到 04:102021/07/02 地方新聞 新北增20例確診「這兩區」最多 又見環南市場感染 15:162021/07/01 生活 黃珊珊早知情？好心肝偷打疫苗爭議延燒 與柯市府高層對話曝光 14:462021/07/01 政治 卸責被反咬？黃珊珊好心肝對話曝 律師：市府恐涉5年以上重罪 10:532021/07/02 社會 特權疫苗延燒 北市衛生局長請假 議員質疑被請假 19:152021/07/01 政治 環南市場爆41人確診 蘇貞昌急令陳時中到場掌握狀況 10:202021/07/02 政治 安南家庭群聚3996人均採陰 黃偉哲：阻絕傳播鏈才有微解封 19:382021/07/01 生活 林穎孟爆衛生專委介接好心肝 黃珊珊：僅轉達訊息未涉不法 16:242021/07/01 生活 北市衛生局長請假一個月 北議員轟「陣前無將」：柯文哲應要負起最大責任 08:532021/07/01 政治 還有未爆彈？環南市場41人PCR陽性 今緊急封閉消毒 08:192021/07/02 生活 政治熱門新聞 苦苓節目吐真言 為何高雄人這麼滿意陳其邁？ - 政治 蔡總統要變化隊形 吳子嘉：民進黨最新明星是這大咖 - 政治 蔡英文提2新制上路 網友湧臉書留言喊一件事 - 政治 何時解除三級警戒？郭正亮斷言這一天 - 政治 白宮認證台灣疫苗被截斷？郭正亮爆內幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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