【LIVE直播】疫情失控？環南市場爆群聚 陳時中趕赴現場視察｜2021.07.02

台北市衛生局長黃世傑因好心肝疫苗爭議配合調查請假1個月，卻引發議會議員不滿，質疑防疫階段局長竟請假，黃今銷假返回崗位，並陪同台北市長柯文哲到環南市場，據了解，下午也將出席議會大會，而昨為了抗議黃世傑無預警請假，議會要求應暫擱衛生局所有決算，再不出席未來也將暫擱衛生局預算。

為了抗議黃世傑無預警請假，北市議會本周將衛生局多數決算暫擱，為了平息爭議，黃世傑今天決定銷假上班，並將陪柯到環南市場，下午議會大會也會親自出席。