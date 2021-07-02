北市府7月1日展開市場專案，環南市場繼先前有66例確診，昨篩檢2000人後，如今又再增41例，總確診數來到107例。衛福部長陳時中表示，中央和地方將合作成立前進指揮所，並且在今日使用實聯制資訊，對相對者發布警示簡訊，下午5點前將完成確診者疫調。

陳時中表示，昨日發現一些病例，目前環南市場累積案例有百例，既然發現問題就要積極解決，未來中央、地方兩邊將合作設立前進指揮所。第一會設置環南市場篩檢站，方便大家即時採檢，2日下午會發布疫情警示簡訊，因為先前有做實聯制，之前有經過市場的人，若有症狀要跟衛生單位聯絡前往採檢。

陳也說，2日下午5點前會完成確診者疫調，力拼在今天把要匡列的人都弄好，把密切接觸者的隔離、篩檢都要做好，市場周遭人也都要來採檢。但疫調需要時間，呼籲環南市場相關人員暫時不要移動，要在家裡配合等待、不要亂跑，因為我們在跟時間賽跑，快點阻斷傳播鏈，疫情就能控制。