新北市長侯友宜2日前往三重區碧華國中視察表示，新北採「宇美町」方式，以長者不動、醫護動分批、分流施打疫苗（新聞局提供／戴上容新北傳真）

莫德納開打，各地出現搶打狀況，新北市長侯友宜今（2）日前往三重區碧華國中視察表示，新北採「宇美町」方式，以長者不動、醫護動分批、分流施打疫苗，此次新北共有8萬3000多劑，目前剩餘2萬4000多劑，剩餘疫苗會留到下一波來做施打，歡迎前一波未打民眾趕緊來施打。

侯友宜表示，第4波施打，很高興看到很多沒有施打疫苗長輩，又回來打莫德納，今天人潮踴躍，新北以分批、分時段、分流在現場做好整個順序的分配，透過「長者不動，醫護同仁動」的方式，希望快速施打。

侯友宜說，長者施打過程中，由醫生跟護理人員耐性詢問有無慢性病史，被施打者、長者只要靜靜地坐在那裡，由醫護人員做施打，如此以來能免去移動過程的不方便，施打完回到家後要好好休息，多喝開水，保持身體的健康。

新北市政府此次第4波疫苗施打預約，對象為72歲以上長者及62歲以上原住民，總計施打疫苗數量為10萬8千劑，針對預約狀況，侯友宜回應，此次採網路預約以外，也可以循區政系統的電話造冊預約，目前新北預約疫苗量共8萬3000多劑，仍剩餘2萬4000多劑，新北會將剩餘疫苗留到下一波來做施打，歡迎大家來打疫苗。