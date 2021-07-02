本土疫情衝擊國內經濟，許多中小企業、家庭面臨資金困難，為增加國銀放款動能，金管會釋出利多，鬆綁銀行資本適足率規定，銀行局估六家「大到不能倒」的系統性重要銀行，共可釋出4000億元的放款動能。此舉有助於銀行放款動能成長，對利差幫助有限，目前台幣游資過多、金融機構獲利恐多仰賴財管和金融商品操作挹注，而往年7~8月壽險金控都有豐厚的股息入帳。選股面法人看好4大壽險金控：富邦金(2881)、國泰金(2882)、開發金(2883)與中信金(2891)等。

六家「大到不能倒」的系統性重要銀行包括：中信金(2891)旗下中國信託銀行、國泰金(2882)旗下國泰世華銀、富邦金(2881)旗下北富銀、合庫金(5880)旗下合庫銀、兆豐金(2886)旗下兆豐銀、第一金(2892)旗下第一銀等。在金管會放寬資本要求後，每家可多出700~800億元，可從事企金及消金放款。

看好壽險金控優於銀行，主要因為全球資本市場表現強勁有助於淨值的提升，另外台幣升勢趨緩有助於避險成本下滑，再加上第三季將進入認列股息高峰等利多。據統計，去年六大壽險公司獲利第一名是富邦人壽，稅後賺610.4億元，第二名是國泰人壽，稅後獲利525.4億元，第三名是南山人壽，稅後賺375.59億元，台灣人壽及中國人壽各稅後獲利165.34億元、155.48億元，新壽則是獲利71.24億元，六家公司就占所有壽險公司獲利的91％以上。