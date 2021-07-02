《商情》黃金亞洲電子盤上揚 11:432021/07/02 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因投資人逢低買進，支撐金價延續前一日漲勢，但因市場等待稍晚官方公布6月份非農就業數據，且美元於3個月高點附近徘徊，進而限制金價漲幅，另外白金上漲近1%；截至台北時間7月2日上午11點25分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 8月黃金上漲2美元，報每盎司1778.8美元。 9月白銀上漲0.06美元，報每盎司26.16美元。 10月白金上漲9.4美元，報每盎司1090.3美元。 9月鈀金下跌2.9美元，報每盎司2766美元。(商品行情網) 《國際油價》原油亞洲電子盤走堅 《商情》逢低買進 支撐紐約期金上揚 #上揚 #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》買盤進場 拉抬紐約期金走強 10:012021/07/02 財經 《國際油價》原油亞洲電子盤錯綜 10:522021/07/01 財經 美光財報優預期 概念股後市俏 04:102021/07/02 財經要聞 航運、塑化股領漲 台股早盤資金在原物料概念股輪動 09:192021/07/02 財經 《期貨》開盤漲多跌少 7月台指期漲5點、電子期獨黑 09:102021/07/02 財經 長榮出獄第1天 散戶要追？專家洩答案跌破眼鏡 05:162021/07/02 財經 《盤中解析》鬧缺「電」！傳產挺住、驚險守17700 10:182021/07/02 財經 《商情》黃金亞洲電子盤溫和回升 11:092021/07/01 財經 《電子零件》聯茂決配息5元 H2營運更勝H1 11:262021/07/02 財經 《商情》逢低買進 紐約棉花強彈 10:012021/07/02 財經 《台北股市》盤中焦點股：新光鋼、台聚、富鼎、朋程、東聯、聚和 10:182021/07/02 財經 財經熱門新聞 鋼鐵人還有戲 雙資點名三猛將 - 財經要聞 - 工商時報 長榮解封首日爆大量 多空交戰還得防「二度入獄」 - 財經 長榮明「出關」大尾來了 專家：這訊號出現就殺進去 - 財經 長榮明天出關 有人已經準備好了？ - 財經 長榮出獄第1天 散戶要追？專家洩答案跌破眼鏡 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。