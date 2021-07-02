因投資人逢低買進，支撐金價延續前一日漲勢，但因市場等待稍晚官方公布6月份非農就業數據，且美元於3個月高點附近徘徊，進而限制金價漲幅，另外白金上漲近1%；截至台北時間7月2日上午11點25分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

8月黃金上漲2美元，報每盎司1778.8美元。

9月白銀上漲0.06美元，報每盎司26.16美元。

10月白金上漲9.4美元，報每盎司1090.3美元。

9月鈀金下跌2.9美元，報每盎司2766美元。(商品行情網)