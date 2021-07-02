屏東莫德納疫苗注射首日，民眾大排長龍。(林和生攝)

屏東縣第二波大量疫苗施打2日首日開打，由於天氣晴朗，一早各施打及速打站就湧入人潮，縣府緊急宣布中型施打站延長施打一天，從原來的7月2、3日延長到4日，小型施打站則依原計畫施打2天，並爭取疫苗提前撥補到位，讓這一梯次順利施打。

屏縣府這一梯次共分配到2萬1700劑莫德納疫苗，主要施打對象是71、72歲及原住民61、62歲的長者，依村里別分流分批施打，由村里長及村里幹事通知。雖掌握這波施打人數會更高於前一波，因此，主要速打站都緊急調置帳蓬、椅子等必要設備，以因應長者在開打之際的人潮。

但一早的晴空萬里，讓很多習慣早起的長者很早就抵達施打站，8點開打的時間還沒到，各施打站幾乎都是滿滿的人，屏東市位於縣立體育館的大型施打站更是出現排隊長龍，步行、自行騎開車、搭乘免費接駁車的人不斷湧入，在場的社工、長照、交通服務人員、志工及員警都在協助保持社交距離。

因此，縣府決定啟動預擬的應變模式，也就是將中、大型施打站的施打時間從2天延長到3天，包括屏東市、長治、里港、萬丹、內埔、潮州、東港、佳冬、新園、枋寮，也就是原訂到7月2、3日，改為7月2、3、4日，其餘在各鄉衛生所的施打站按原計畫施打2天，同時請村里長及村里幹事緊急通知長者延後施打時間，以疏散人潮。

屏東縣長潘孟安也緊急跟中央流行疫情指揮中心協調，希望能夠調撥疫苗，讓施打踴躍的屏東縣，可以再緊急撥補，同時也請長者不用擔心，下一梯次預計7月6日就會開始，無論如何一定打得到，不要急於一時，一定要注意安全。