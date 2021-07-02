太平警分局近日陸續與轄內各國中、小學接洽，透過網路視訊直播方式向學子們實施犯罪預防宣導，最後警方還透過線上有獎徵答，贈送卡哇伊「角落生物」口罩套及文具組等宣導品。（台市太平分局提供／馮惠宜台中傳真）

全國各級學校陸續開始放暑假了！今年度因新冠肺炎疫情持續嚴峻，警方執行青春專案也有別以往，太平警分局近日陸續與轄內各國中、小學接洽，透過網路視訊直播方式向學子們實施犯罪預防宣導，千萬要小心勿陷入網路賭博、網路霸凌、販賣毒品及充斥色情與性剝削等資安風險，最後警方還透過線上有獎徵答，贈送卡哇伊「角落生物」口罩套及文具組等宣導品，創意十足。

今年度的暑期青春專案從7月1日開跑，為期2個月，太平警方在青春專案期間，為有效降低暑期青少年被害情事發生，在轄內國中小放暑假前，特別與學校校長及老師接洽，透過課程開視訊直播，一日上午、下午分別到東汴國小、新平國小、長億國小等3所學校，由偵查隊女警向學生們實施犯罪預防宣導，互動過程讓小朋友們感到非常新奇有趣，頻呼「哇！警察阿姨也可以線上視訊宣導」。

警方也透過官方臉書直播，視訊過程還有玩反毒、反詐騙小遊戲，有獎徵答部分也贈送現在很夯的「角落生物」口罩套及文具組，創意的點子也讓家長們的體會警方的用心。

學校老師也表示，第一次看到這樣的有創意的視訊活動，也覺得警方非常用心，能讓同仁們在家中也能知道網路上的陷阱，也可留意網路留言或購物可能產生的風險及法律問題。

太平警方表示，非常感謝學校校長及老師提供這機會，讓宅在家的青少年學生透過線上參與，希望在疫情期間帶給青少年一個資訊安全知識，避免誤觸網路陷阱，過一個快樂的暑假。

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