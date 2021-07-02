國民黨主席江啟臣今（2）日與4位同黨籍執政縣市首長共同發表致蔡英文總統的公開信，呼籲授權地方政府採購疫苗，對公開信中卻沒有新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，對此，侯友宜回應，盼中央、地方大家一起合作，大家同心齊力。

江啟臣今（2）日與南投縣長林明溱、花蓮縣長徐榛蔚、雲林縣長張麗善以及台東縣長饒慶鈴等4位同黨籍執政縣市首長，共同發表致蔡英文總統的公開信，強調「救人如救火，救人不能等！」呼籲比照永齡基金會、台積電及慈濟基金會的模式，以專案方式，授權地方政府採購疫苗。

侯友宜今（2）日上午至三重碧華國中視察疫苗接種情形，媒體詢問未參加連署公開信，是否有其他考量？侯回應，採購疫苗，希望中央地方大家一起合作，而且民間團體、企業、宗教，只要大家有心都能夠團結在一起。

侯友宜強調，國家上上下下團結一起購買疫苗，只要速度快、品質好、數量夠，相信只要大家同心齊力，就一定可以達成讓疫苗快速的買進來，品質又好、數量又夠。