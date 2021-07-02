近日有媒體報導剛假釋出獄的更生人，因為沒有報稅資料，不符疫情紓困方案條件，淪為「紓困孤兒」。台灣更生保護會新北分會介入了解後，已給予個案慰問金及紓困物資應急，總會更加碼推出獎勵方案，讓穩定就業的更生人最多可領1萬8000元。

媒體報導，勞動部推動的紓困方案，卻有不少民眾申請失敗，1名服刑10幾年，今年3月剛假釋出獄的更生人，好不容易在5月找到工作，卻因不符合「110年4月30日已參加勞保」、「108年或109年個人所得未達40萬8000元」兩項條件而申請失敗。

更保會新北分會除立刻關心該名更生人的狀況，並給予慰問金及紓困物資袋濟急，總會也為落實法務部司法保護防疫紓困應「加快」、「加强」、「加碼」的政策，再推出「甦活人生 就業向前行」方案，投入經費150萬元，提供更生人更周全的服務。

更保會指出，除補助更生人求職期間及剛就業未領薪資前的交通費、伙食費、體檢、日常生活用品等，若在同一雇主工作滿3個月，就發給獎勵金3000元，滿6個月再發給4000元，滿1年再發給5000元，工作整年均維持全勤工作紀錄者，再加碼發給6000元，即每位更生人最高可請領1萬8000元。

另外，更保護於疫情期間已推出的方案包括「圓夢創業貸款更生人紓困措施」、「家庭支持勤學紓困」、「甦活宅配 送愛到家」等，投入經費預估超過千萬。