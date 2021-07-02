新光金2日召開實體股東會，由於新冠肺炎疫情嚴峻，全國三級警戒還未解除，2021年股東會出席人數較往年少僅約20人參加，股東會中通過新光金增資變更案，原訂增資新壽102.66億、新光銀30億元改為全數增資新壽132.66億元，另外，新光金董事長許澎表示，為力拚讓新壽與國際接軌，2021年無法執行庫藏股。

新光金股東會中，小股東提到要「看看別人想想自己」，很多金控股價都翻倍，他建議新光金是否可用多一點資金買回自家股票。

許澎指出，現在新光金各項努力就是為了讓新光人壽與國際接軌，因為依金管會的要求，要讓新光人壽在與國際接軌前能夠盈餘上繳，盈餘能上繳的話，股東配息就高，股息高股價自然會上升，對股東也好，所以目前沒有多餘的能力去實施庫藏股。

此次股東會也通過新光金變更109年度現金增資發行普通股暨乙種特別股案之資金運用計畫案，原訂增資新光人壽102.66億元、新光銀行30億元，變更為132.66億元全數轉投資新光人壽。

新光金指出，變更理由為因應新冠肺炎疫情擴散全球且無緩和趨向，預期因消費及投資緊縮、生產供應鏈的中斷，以及金融市場波動，影響全球經濟，新光銀行業務拓展轉趨謹慎，風險資產成長減緩，資本需求壓力降低。

而新光人壽因續期保費穩定增長，資產自然成長且投資遍及全球，考量疫情仍未趨緩，為因應當前全球市場的不確定性，強化資本適足率，故將本次現增資金全數轉投資新光人壽。

預期變更後有三大效益：一、充實本公司合格資本，提升金控集團資本適足比率(CAR)：若以2019年12月31日集團資本適足率設算，假設其他條件不變，CAR約可增加4.06％。二、轉投資子公司新光人壽以提升其資本適足率(RBC)：若以2019年12月31日資本適足率設算，假設其他條件不變，新光人壽RBC約可增加18.28%。三、預估新光人壽2020年稅前獲利增加約1億1165萬9仟元。