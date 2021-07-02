雲林縣府昨（1日）宣布西螺鎮東南觀光夜市7月4日將作為第一場微解封示範，西螺鎮公所認為不妥，公所今（2日）找西螺東南夜市主委溝通，確定暫緩微解封。不過，東南夜市將於4日早上9點「演練」微解封時怎麼擺攤，當天不營業，純示範。

西螺東南夜市主委陳重有表示，已經有一個多月時間沒做生意，大家壓力確實很大，對於暫緩微解封有再跟攤商溝通，請大家暫時再忍耐一下，配合西螺鎮公所暫緩，等三級警戒到期日12日，再看中央疫情指揮中心統一指示，對西螺鎮民也有個交代。

西螺鎮公所表示，防堵疫情為重，暫緩微解封才是明智之舉，保護攤商、消費者、在地居民，感謝西螺東南夜市配合公所，一起團結防疫，杜絕破口。

縣長張麗善表示，會聽取鄉親的反應，也會再跟夜市攤販討論。東南夜市總幹事黃建發表示，先前已向縣府申請7月4日上午9點在東南夜市進行演練「微解封夜市」1小時，召集全縣各鄉鎮市的夜市攤商觀摩，4日早上會有10攤當示範以梅花座方式擺攤，但不營業。

黃建發說，以東南夜市1.7甲地為例，估計可以容納100攤，人員進出控制在2000人內，採單一出入口，周邊圍3米高圍籬，若超過2000人，採一進一出方式辦理。