繼中共總書記習近平建黨百年提出「不接受教師爺般說教」，中國駐歐盟使團發言人當地時間1日回應歐盟對外行動署涉疆言論時重申，中方「絕不會接受教師爺般的說教」，堅決拒絕基於謊言的指責抹黑，堅決反對對中國司法主權的干涉，任何干涉中國內政的行為必將遭到堅決有力回擊。

中新網2日報導，歐盟對外行動署1日對有關涉疆問題請願書，作出回應，表示歐方對新疆人權問題存在「嚴重關切」，多次向中方表明立場，敦促中方允許聯合國人權事務高級專員等進入新疆進行獨立評估，歐方將繼續在新疆人權問題上表明立場。

駐歐盟使團發言人稱，歐方有關言論罔顧事實、顛倒黑白，中方對此表示強烈不滿和堅決反對；歐方文件羅列了近年來自己在涉疆問題上的所作所為，是其藉所謂涉疆問題干涉中國內政的赤裸裸證據，充分暴露了歐方在人權問題上的偽善面目。

發言人強調，幾十年來，在中共領導下，新疆經濟社會發展、人權和民生改善取得前所未有的歷史性成就，新疆的人權狀況好不好，新疆人民生活幸不幸福，新疆2500多萬人民最有發言權，輪不到歐盟說三道四。

發言人指出，過去幾年，100多個國家的1200多名外交官、記者、宗教人士等訪問了新疆，中方早已向聯合國人權事務高級專員發出訪疆邀請，雙方一直保持溝通，中方也多次邀請歐盟及成員國駐華使節訪疆，沒有成行的原因在於歐方設置先決條件，這是任何一個主權國家無法接受的。

發言人表示，平等和相互尊重是對話的基礎，中方絕不會接受「教師爺」般的說教，堅決拒絕基於謊言的指責抹黑，堅決反對對中國司法主權的干涉，任何干涉中國內政的行為必將遭到堅決有力回擊。