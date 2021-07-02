COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）今天敦促各國政府，但凡旅客入境的接種證書，只要是世衛核准緊急使用的疫苗，應一視同仁，以免全球在旅行和貿易上出現雙重標準。

世衛組織（WHO）已核准輝瑞（Pfizer）&德國生技公司BioNTech、歐產AZ（名為Vaxzevria）、韓產AZ（AstraZeneca-SK Bio）、印度產AZ（名為Covishield）、嬌生、莫德納（Moderna）、中國國藥（Sinopharm）、北京科興（Sinovac）8支疫苗緊急使用。

法新社報導，歐盟便利旅行措施的COVID-19疫苗護照7月1日上路，但歐盟疫苗護照卻只採認輝瑞&BNT、莫德納、嬌生和歐洲生產的AZ（Vaxzevria）等4支疫苗。

但在非洲廣為使用的印度產AZ疫苗（Covishield），歐盟在考量生產狀況差別後，未列在認證內，意味在歐盟各國及冰島、列支敦斯登、挪威和瑞士等，無法給予接種印度產AZ的旅客相同的入境便捷；COVAX今天為此提出上述呼籲。

COVAX今天認為歐盟涉及歧視，發表聲明稱「所有重開旅遊與出入境的措施，若只局部採納世衛所准疫苗，勢必形成雙重標準」。COVAX成立目的是要確保疫苗配送公平，特別是對低收入國家。

COVAX說，這將擴大「世界的疫苗分歧」，加劇「已見到的疫苗分配不平」，對於已經深受創傷的經濟體，更會有負面衝擊。