台中市經發局兵分多路稽查傳統市場採買人潮，是否落實「市場分流運動」。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市連6天零確診破功，2日傳出1例陽性確診個案，由於該個案常到東區十甲旺市場一家麵店買麵，經發局兵分多路稽查傳統市場採買人潮，是否落實「市場分流運動」，民眾按身分證字號尾數到市場分流採買，單數每周三五日、雙數每周二四六，鼓勵自主分流，少去多買、一次買足、買好就走，降低疫情風險。

經發局由副局長李逸安、主任祕書倪世齡、專門委員林敏棋及謝公耀，分別帶隊至水湳、南屯、向上及水崛頭等傳統市場，加強宣導餐飲禁內用、市場分流運動、落實有無實名、實聯制、環境清潔消毒、維持社交距離等措施；稽查時攤商及消費者口罩均戴好戴滿，顯見民眾高度防疫意識。

經發局長張峯源表示，全國疫情三級警戒延續至7月12日，國內本土疫情仍然嚴峻，國內出現Delta變種病毒群聚感染，防疫仍不能鬆懈，市場採買的人潮群聚恐提高感染風險，請攤商及民眾出門務必全程佩戴口罩，做好防疫及分流措施，避免人潮聚集。

經發局說，全國三級警戒以來，民眾減少外食，多數選擇在家自行料理餐飲，為減少市場採買人潮群聚，全市各公有零售市場有許多攤商提供短程外送服務，將市場生鮮配送到家，民眾可搜尋所在行政區市場，了解可就近配送的攤商，降低群聚風險。

市府5月底開始推出「市場分流運動」，民眾按身分證字號尾數到市場分流採買，單數每周三五日、雙數每周二四六，鼓勵民眾自主分流，少去多買、一次買足、買好就走，降低疫情風險。

市府除持續強化查核外，也要求市場各自治會及管理單位務必要求所轄攤商遵守各項防疫規定，向民眾宣導做好防疫，共同圍堵疫情。