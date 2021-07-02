台中市議員周永鴻日前會勘圳前仁愛公園，發現攀繩區PU鋪面嚴重破損。（王文吉攝）

攀繩區PU鋪面完成改善。（周永鴻服務處提供／王文吉台中傳真）

石子溜滑梯滑坡完成改善。（周永鴻服務處提供／王文吉台中傳真）

台中市圳前仁愛公園兒童遊戲區原本石子溜滑梯滑坡粗糙，時常造成小朋友受傷，攀繩區PU鋪面更是嚴重破損。市議員周永鴻日前邀集相關單位會勘要求改善後，石子溜滑梯已經改為磨石子，攀繩區也修復完成。周永鴻表示，期待疫情解封後能看到孩子們回來盡情玩耍，享受改善後的設施。

周永鴻指出，圳前仁愛公園是神岡指標性的公園，但兒童遊戲區卻危機四伏。原本石子溜滑梯滑坡和扶手都是抿石子，十分粗糙，容易造成小朋友玩耍時受傷。攀繩區PU鋪面更是破損嚴重，小朋友踩上去很容易跌倒。

周永鴻表示，他4月邀集建設局與神岡公所會勘，具體要求調整石子溜滑梯讓滑坡和扶手變得光滑，並盡快修復爬繩區。他也建議建設局研究是否有比PU更堅韌的材質當爬繩區鋪面，並在沙坑區設置遮陽設備，讓孩子和家長在炎炎夏日遊憩時不至於曝曬。

周永鴻說，目前石子溜滑梯已經改為光滑的磨石子，爬繩區也已修復完成。等疫情逐步解封後，歡迎家長帶著孩子回到圳前仁愛公園玩耍，一起享受更完善的遊憩環境。

建設局表示，正在規劃圳前仁愛公園沙坑區的遮陽設施，研議以更堅韌的材質替換PU鋪面。