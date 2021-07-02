關島旅遊局今（2）日再釋利多，原訂Air V&V計畫須支付的880美元費用，將大幅降為最低300美元起，降幅高達76%。因應此新政策，雄獅旅遊宣布，將會與航空公司提出7月26日、8月12日兩航次的直航需求，滿足旅客長天數旅遊商品需求。

根據關島旅遊局最新資料，未來旅客參與Air V&V計畫僅需支付100至200美元的疫苗接種服務費（嬌生100美元；莫德納、輝瑞200美元），以及200美元的PCR檢測費，旅客可自行前往飯店大廳或是宴會廳接種，若需醫療人員專程前往房間接種，則需多支付75美元服務費。

關島旅遊局日前宣布，7月4日起旅客持陰性PCR報告入境關島免隔離，因此從機場至飯店的交通接駁可自行安排，雄獅旅遊目前推出5天、7天、22天的關島機加酒行程，皆已包含當機機場接送服務，免去旅客麻煩，關島政府也研擬為前5千名入境關島旅客贈送500美元購物金，可用於指定巴士、計程車、租車、當地旅行社、餐廳及商店等。

雄獅旅遊表示，目前7月6、10、14、18日出發之關島5天機加酒行程全數完售，7月22日出發之22天機加酒行程開賣5天已收訂近7成，因應關島Air V&V計畫費用大幅降價以及入境免隔離政策，22天商品需求增加，將會與航空公司提出7月26日、8月12日兩航次的直航需求。