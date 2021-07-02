中國大陸昨日新增18例新冠肺炎確診，均為境外輸入。其中，福建省廈門市再增4例台灣移入病例，有兩人為福建籍分別在台旅居及探親，入境廈門後被驗出確診。另增境外輸入無症狀感染者1例，亦來自台灣。目前，廈門已累積台灣移入病例42例。

據廈門市衛健委發布，7月1日廈門市新增境外輸入新冠肺炎確診病例5例（台灣4例，柬埔寨1例），新增境外輸入無症狀感染者1例（台灣）。

境外輸入確診病例1：陳某，中國福建籍，台灣旅居。6月28日乘航班B7511抵廈。入關後即被集中隔離醫學觀察，30日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由市定點醫院隔離診治。其同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。

境外輸入確診病例2：蔣某，台灣籍。6月28日乘航班B7511抵廈。入關後即被集中隔離醫學觀察，30日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由市定點醫院隔離診治。其同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。

境外輸入確診病例3：樓某，中國福建籍，台灣探親。6月30日乘航班B7511抵廈。入關後即被集中隔離醫學觀察，7月1日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由市定點醫院隔離診治。其同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。

境外輸入確診病例4：林某，台灣籍。6月30日乘航班B7511抵廈。入關後即被集中隔離醫學觀察，7月1日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由市定點醫院隔離診治。其同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。

境外輸入確診病例5：駱某，中國籍，柬埔寨工作。6月30日乘航班MF896抵廈。入關後即被集中隔離醫學觀察，7月1日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由市定點醫院隔離診治。其同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。

境外輸入無症狀感染者：陳某，台灣籍。6月30日乘航班B7511抵廈。入關後即被集中隔離醫學觀察，7月1日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎無症狀感染者，由市定點醫院隔離觀察。其同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。