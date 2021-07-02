林昶佐怒嗆柯文哲遭市場會長吐槽。(中時新聞網直播)

血流成河！林昶佐嗆柯文哲動作慢 市場會長當場搶麥爆罵：騙肖！你什麼時候關心過？

台北市環南市場爆群聚41人感染，消息傳出後，引起各界關注，衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲、經濟部長王美花、台北市長柯文哲今(2日)臨時往環南市場視察並當場記者會，結果，也到場的立委林昶佐在全國直播鏡頭前怒嗆柯文哲，沒想到環南市場自治會長也馬上批林昶佐，「疫情發生到現在，你有替中正、萬華區百姓發言嗎？」「虧我這麼挺你，騙肖！」。會長這一幕獲許多網友共鳴，紛紛說「會長做得好啦，直接洗臉」。還有不少網友紛紛湧入林的臉書留言，「環南的理事長很讚喔 你不覺得你很糟糕嗎」、「想出來作秀，被嗆剛好而已」。

林昶佐在記者會中表示，「這幾個禮拜以來我一直跟指揮中心保持聯繫，希望可以成立聯合指揮所，今天可以看到終於進駐，我是覺得已經慢了，原因各界眼睛都很清楚，這段期間疫情有下降還是延燒，大家應該很清楚...，剛剛柯文哲市長講的很多我不同意，很多防疫常識，很多人聽起來甚至覺得是廢話...，不是要在這邊發脾氣，但這對我們在地來講，很多是一個月就可以做的」。

未料，林昶佐還沒說完，環南市場自治會長隨即表示，「疫情發生以來，你有替中正、萬華區百姓發言嗎?有嗎？沒有啊，虧我這麼挺你，你騙肖！」

此段畫面一出，立刻引起網友討論，不少人都在《中時新聞網》直播聊天室表示，「被罵剛剛好而已」、「在作秀真不要臉」、「林委員你真好笑」、「老把百姓當笨蛋的政客」、「丟臉丟到菜市場」。還有不少網友湧入林昶佐的臉書留言「被嗆一個難看」、「重播看好幾次，非常療癒」、「太精彩了，在這嚴峻的疫情，看到這場秀，算是小小的療癒了」、「以為可以趁亂補一腳，結果被見義勇為的路人KO」；但也有網友表示，委員辛苦了，加油。

最後，陳時中也呼籲，現在不是吵架的時候，病毒不會因口水停下來，希望同心協力擋下疫情。

網友留言。(中時新聞網直播)