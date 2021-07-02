能唱能演的女星寶珮如(BABY)，現年56歲的她在娛樂圈始終活躍，如今正在拍攝電視劇《痞子殿下》，沒想到突然身體出狀況，本以為只是感冒，後來竟變成左臉麻痺，檢查後發現是鼻竇發炎導致臉頰內部金屬片化膿，但寶珮如敬業，決定用藥先撐著，拍完戲再接受手術。

一直很勤奮工作的寶珮如，卻在1999那一年被迫停工，當年她遇上嚴重車禍，受到重傷，不僅下顎骨碎裂毀容，骨盆也移位，導致她一生無法生育，當時一度經濟困難，幸得星友袁潔儀慷慨幫助，寶珮如花了好多年才走出車禍陰霾，不料如今又出事。

據《東網》報導，寶珮如日前身體不適，接著竟突然左臉麻痺，就醫後一檢查，竟跟20年前的車禍有關，當時她進行的手術包含修復臉部，因此臉頰裡有許多鈦金屬片，最近她感冒導致鼻竇急性發炎，沒想到細菌感染，導致三叉神經麻痺，連金屬片跟螺絲上都覆蓋了膿，必須手術處理。

寶珮如透露不僅面癱，她連牙齒、嘴唇都沒知覺，但她樂觀面對，且堅持先把戲份拍完再說，非常敬業，事情爆出後，她也在IG貼文抒發心情，勸大家不要忽視感冒鼻塞，「原來鼻竇細菌感染，引起三叉神經急性發炎，會引致面癱…求主耶穌與我同行打勝仗」，大嘆一波未評一波又起，如今討厭吃藥的她，正在服用類固醇、抗生素控制病情，以「活在當下」給自己加油打氣。