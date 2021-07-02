無黨籍立委林昶佐卻當面吐槽柯文哲講廢話，卻遭環南市場自治會長林勝東嗆聲。（摘自中央流行疫情指揮中心記者會）

林昶佐嗆柯文哲動作慢 市場會長搶麥爆罵：騙肖！你什麼時候關心過？

台北市環南市場全面施打完疫苗，並在7月1、2日做全面PCR篩檢，昨天PCR結果出來，共41名確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、台北市長柯文哲、北市副市長黃珊珊、衛生局長黃世傑等人皆到場視察，不料無黨籍立委林昶佐卻當面吐槽柯文哲講廢話，卻遭環南市場自治會長林勝東嗆聲，選上後根本沒關心過環南市場百姓，你選舉來了幾次？現在有來環南市場關心我們嗎？

立法委員林昶佐中途打斷柯發言，直言成立聯合指揮所已經慢了，這段期間疫情下降還是延燒，大家都很清楚，很多防疫嘗試，聽起來甚至覺得是廢話，就像是一開始就說來往人員複雜沒辦法篩檢，但現在也是篩檢了，不是說要發脾氣，而話講到一半卻遭林勝東嗆聲，環南市場百姓，你選舉來了幾次？現在有來環南市場關心我們嗎？枉費我投給你。

陳時中在旁也緩頻，篩檢是為了發掘病例和面對問題，爭吵、爭執毫無意義，處理問題才是首要，畢竟疫情如此困難、病毒那麼狡猾，「不是嘴巴說一句話就可以停下來」，把疫情控制住才是最大的努力方向。

陳時中說，未來會隨著調查變化、病例產生、匡列狀況、傳播路線不同等，持續擬定新計畫因應，這兩天地方、中央將聯合成立指揮中心以便交換情報和擬定戰略，「我拜託大家，現在是大家齊心抗疫的時候，拜託大家好好做，把這波控制擋住才會贏。」

林勝東痛批，疫情來了要看怎麼解決，不要再政治操作，他一開始就攻擊柯，也解決不了問題，我們環南市場是防疫最好的，林昶佐從頭到尾僅打過一通電話給我，憑良心講，只有問疫苗有要開打了嗎？是我幫你們爭取的。

林勝東說，根本沒有，騙肖ㄟ，他今天來也只是炒作新聞，我跟他是好朋友可是要對得起我這個朋友，我挺他是希望他能做事，但第二屆他完全沒有，根本沒替萬華人爭取。