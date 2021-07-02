台北市疫情燒不完，環南市場進行擴大篩檢後再爆41人確診，北農也有7例陽性個案，北市議員黃郁芬指出，北市1天的陽性數已逼近昨日全台單日確診數，台北市長柯文哲日前說「就算不能解除三級，我也不是擋在最前面。」如今北市很可能成為本日新增確診數第一名，未來是否能解封，端看北市防疫是否做好，柯將責無旁貸。

黃郁芬批評，北市一連爆出多起群聚事件，從北農、環南市場、北藝中心、到士林護理之家等等，柯一再表示案例數是長時間累積、疫情都在可控制範圍內，指責爆料群聚案的議員與名嘴塑造恐慌。豈料，環南、北農如今再爆近50名確診者，打破柯營造的假象，讓全國民眾看清台北的防疫有多落漆。

黃近一步指出，北市府目前沒有衛生局長、副市長黃珊珊也正被好心肝偷打疫苗事件牽連、柯文哲又只想著微解封夜市，這波疫情能否守住令人擔憂。她呼籲，柯應趕緊尋求中央疫情指揮中心的協助，不要讓柯的自大與冥頑不靈成為三級警戒延長的主因。