PLG史上首次新人選秀會2日確定將有50人參加，其中包含45名本土球員、3名華裔球員與2名外籍生球員(健行戴瑞騰、政大聶歐瑪)，也敲定將因跟WSBL選秀撞期，從原本的21日順延到22日舉行線上選秀，擁有今年狀元籤的新竹街口攻城獅，挑選剛在亞洲盃男籃資格賽表現優異的健行射手謝亞軒機率很大。

以下是PLG官方新聞稿內容，「P. LEAGUE+在2日公佈2021年新人選秀會名單，總計有66人報名50人符合資格，而在這批職籃新血當中，將有一人於07月22日成為PLG史上首位選秀狀元。

PLG原訂於21日進行聯盟史上首次新人選秀會，但在得知WSBL也將於同一天進行選秀之後，PLG決定將選秀日期順延至22日，希望21日籃壇的焦點都能集中在女籃，這是PLG對女籃的尊重，也感謝女籃今年在奧運3對3資格賽的努力以及長期對台灣籃壇的付出。

這次符合資格的50人，共計本土45人、華裔3人及外籍生2人。在位置上以後衛27人最多，前鋒19人及中鋒4人。至於學校方面，國立體大最多6人報名，其次為健行科大5人，再來是政大、高雄師大各4人。年紀方面，最年長為26歲、最年輕為21歲。

本次選秀名單頗具話題，今年亞洲盃資格賽國手謝亞軒、藍少甫入列，109學年度UBA冠軍政大的洪楷傑、聶歐瑪、王振原及曾于豪也報名參加。另外，健行科大的朱雲豪、臺灣師大的陳又瑋等UBA好手也名列其中，相信絕對都是選秀會上的一時之選。值得注意的是名單中也不乏名門之後，中華隊傳奇射手東方介德的兒子東方譯慷，旅美之後雖改攻學業並進入台積電工作，但仍難忘懷對籃球的熱情，這次下定決心報名PLG新人選秀希望再次一圓籃球夢。」