遠傳電信自2020年7月推出「遠傳心5G」以來，憑藉頻譜優勢與紮實的網路建設，在5G網速及其他多項關鍵指標持續表現優秀，屢獲國際權威機構認證，更助攻台灣成為5G網速全球第二。除了提升網路品質，遠傳也持續開發串流影音多視角、VR、雲遊戲等創新應用，以期讓消費者對5G更有感。遠傳也跨業結盟攜手夥伴善用5G通訊技術為企業與政府推出智能服務，完成全台第一座5G智慧工廠和首推遠距診療服務等多項5G垂直場域指標案例。遠傳自推出5G服務以來，用戶黏著度加深，扣除疫情居家影響後網路使用量成長率已達18%，同時5G用戶也穩定成長，目前接近80萬，繼續向年底達成5G滲透率30%目標邁進。

遠傳電信總經理井琪表示，5G被視為未來驅動各產業成長的重要引擎，無論是國、內的外法人、研究機構都看好長期發展，在電信產業的轉型時刻，遠傳一本初衷，要做最好的5G。（遠傳提供／黃慧雯台北傳真）

遠傳總經理井琪表示：「遠傳去年攜手近百家5G生態圈策略合作夥伴宣布『遠傳心5G』開賣，至今已建置超過7000座5G基地台，全台人口涵蓋率突破75%，預計年底將超過90%。5G被視為未來驅動各產業成長的重要引擎，無論是國、內的外法人、研究機構都看好長期發展，在電信產業的轉型時刻，遠傳一本初衷，要做最好的5G，雖然今年台灣因疫情衝擊市場活力，但遠傳仍堅持把網路品質及服務做到最好，替未來成長動能打下堅實的基礎。」

據愛立信調查報告指出，台灣5G用戶的成長速度高於全球平均，5G網路需求亦不斷成長，而消費者在串流影音、遊戲及其他應用所花費的時間，更是高於許多國家。遠傳5G用戶數穩定攀升，開台一年遠傳5G用戶數已接近80萬，營收、獲利貢獻也優於預期，尤其有逾90%的5G用戶申辦999以上的高資費，續約用戶資費平均也提升超過20%，帶動ARPU持續成長，遠傳也樂觀看待第四季新5G iPhone問世，將再推升成長力道，朝向年底5G滲透率30%目標邁進。

與「遠傳心5G」同步推出的「遠傳friDay影音明星多視角」、「遠傳friDay VR」這一年來也頗受到用戶歡迎，其中又以明星多視角使用人數成長80%最多。另外，「遠傳friDay影音」獨家多視角轉播2021台北跨年晚會締造超過200萬收視人次的佳績，加上陸續引進的時下熱門韓流娛樂影視、與《極島冒險溜浪玖壹壹》、《爽健零時差》獨家新創IP多視角節目等，帶動「遠傳friDay影音」會員數年成長近4成、活躍用戶年成長1倍。另外，為用戶打造專屬的一站式行動生活圈「遠傳心生活」App，8個月下載量突破250萬，活躍用戶超過100萬，成績不俗。

近期疫情衝擊醫療量能，遠傳發揮資通訊系統整合專長，於亞東醫院導入遠距診療平台，減少民眾出入醫院頻率並降低染疫風險，視訊門診累積超過2000人次，一周的門診量達229診次，目前尚有多家醫院正規劃開設中。而這個平台即是遠傳去年率先協助台東縣打造全台第一個5G遠距診療場域、於新北市實現全台第一個5G糖尿病連續式醫療照護服務的創新應用。台灣將於2026年成為超高齡社會，長期照護將是遠距診療的延伸應用場域，都是5G應用可預見的場景。

台灣高科技產業在全球供應鏈扮演重要地位，醫療、生技、交通運輸具有高度發展潛力，遠傳持續跨業結盟，以5G大人物解決方案，與企業夥伴共同打造垂直場域創新應用。已完成的5G企業專網指標案例包括與台達及微軟打造全台第一個5G智慧工廠、與聯發科打造5G毫米波垂直場域，助企業夥伴升級轉型；而目前洽商中的5G企業專網合作案近百個，客戶領域遍及科技業、製造業、零售業、醫療、新創公司、政府合作案等領域。