《彭博》針對全球53個國家抗疫最新排名調查，台灣因日前爆發本土疫情，又沒有充足疫苗施打，排名從過去的第5名，6月最新排名竟直落至44名。對此，前民進黨立委沈富雄表示，這個排名報跌的主因，就是因為指揮官陳時中對於這波疫情的「過度反應」，沈富雄堅持自己一直以來的觀點，指出三級警戒早該解除，如今陳時中每天埋頭苦苦「清零」，也該醒醒，重新看清大方向，治疫也要治國！

沈富雄今日在臉書中指出，他在5/28公開預測這波疫情趨緩，開始收尾了；6/15在節目中跪求蘇院長撤銷三級警戒的延長令；6/28，三度展延三級警戒的前一天，忍無可忍，在臉書上稱蔡總統為「昏君」。在這個過程中，全國沒有一人支持沈富雄的論點，但他毫不動搖，「基於知識所做的判斷充滿力量。」

沈富雄指出，反對他論點的人大致上可以分為兩大類，其一為「順時中者」，大抵以綠營的支持者為主，怕死，聽話，陳時中說的算；剩下的則為「逆時中者」，他們同樣怕死，同樣支持繼續三級警戒，但理由完全不一樣，他們認為下午兩點記者會的數字不可信，有黑數，低估確診數，想起來就不寒而慄，因此，贊成繼續封！

一個病毒分裂了這個國家，而政府束手無策，完全無能為力！但沈富雄指出，這次彭博所做出的排名卻是站在他這邊，台灣在彭博的四項評分標準：疫苗接種率、封鎖嚴重性、航班載客力、已接種疫苗旅客自由度，分別列名第44、37、53、43。

沈富雄指出，依彭博社的標準，陳時中團隊目前的所做所為簡直是倒行逆施，而且彭博社特別提醒：對小型零星疫情的過度反應是減分的。沈富雄呼籲陳時中，帶著大家每天埋頭苦苦「清零」，是否也該醒醒，重新看清大方向，不僅治疫也要治國！