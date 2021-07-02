林昶佐嗆柯文哲動作慢 市場會長搶麥爆罵：騙肖！你什麼時候關心過？

北市環南市場2783人PCR篩檢完41人陽性確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲、台北市長柯文哲、北市副市長黃珊珊、立委林昶佐等人2日上午11時許一同赴環南市場視察。柯文哲指出，環南市場採用「焦土戰術、關門打狗」，揪出41例陽性確診，但大多不是攤商，反而是周邊的捆工。

柯文哲表示，環南家禽批發市場先停市3天，北農2個果菜市場再按照PCR篩檢結果，會擴大匡列，確診就匡列，按照SOP，對於批發市場專案，已動用3個醫療團體，效果顯著，事實上事前聯絡安排篩檢場地，要花好幾天時間，要做大規模PCR篩檢將近布置一周時間，打仗最難的是後勤補給，「要大規模PCR篩檢1萬1000人比你想像的還困難！」而快篩也可反映真實情況。

柯文哲說，北農一、二市反而只有零星幾例，但環南市場確診主要也不是裡面攤商，反而是周邊的捆工，之後也會把附近居民都再篩一遍。

柯說，現在環南市場裡面的攤商只有12個，很多是周邊的工作人員，批發市場要採用「焦土戰術」、「關門打狗」，因進出的人太多了，每天1萬多人，成員複雜，從承銷商到捆工都有，確診者按照目前規定居家隔離14天才能放出去，CT值若大於30，其實臨床感染並不高，常有感染過、PCR過的人，CT值是31以上，其實看起來感染率惠低，是「滴滴答答的CASE」。

柯重申，萬華染疫之前就有，顯然預期中發生社區感染，1日止已對批發市場打了1萬4000劑疫苗，周遭施工人員也打，今天會繼續打，但要發揮疫苗作用需10至14天，預期時間內仍會陸續感染，PCR目的就是找出來，防止散播其他地區，按照原定作戰計畫「快篩、打疫苗、PCR」。