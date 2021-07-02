台塑生醫為全力支援防疫工作，繼6月捐贈抗原快篩、抗菌噴霧等防疫物資給新北與桃園巿政府及相關醫療、社福團體；昨日再捐贈彰化縣政府與宜蘭縣政府抗原快篩各5000劑、抗菌噴霧各5000瓶。

台塑生醫6月份先是偕同「慶寶公益信託」與「慶寶勤勞基金會」，捐贈市價超過新台幣1300萬元的抗原快篩、抗菌噴霧、乾洗手及抗菌洗手乳等防疫商品，支援新北市政府、桃園市政府、台北市立聯合醫院(和平院區)及家扶中心等相關單位。

7月1日台塑生醫再捐贈彰化縣政府與宜蘭縣政府抗原快篩各5000劑、抗菌噴霧各5000瓶(市價約600萬元)，希望能夠以實際的行動，支持相關單位，全力對抗新冠疫情。

自從新冠疫情爆發以來，台塑生醫董事長王瑞瑜第一時間即要求公司同仁要用最快的速度整合內部資源，投入各項重要物資的生產準備。並於6月初即開始進行捐贈規畫，提供相關防疫需求產品，協助疫情熱區的醫護單位及弱勢族群。

台塑生醫表示，此次再次安排各項物資捐贈，除體現同島一命外，亦希望能為台灣的防疫工作，善盡一份心力!

台塑生醫為台灣檢驗試劑與清潔劑專業廠商，於宜蘭縣及彰化縣分別設置了醫療器材及化粧品GMP廠，生產各類檢驗試劑與清潔保養產品，為台灣生技產業指標性廠商之一。

台塑生醫指出，此次因應新冠疫情肆虐，一則希望能夠回饋地方，幫助維護地方居民的健康；再則更希望透過防疫物資的捐贈，全力支持當地政府對抗新冠疫情，希望能在政府、民間單位及所有民眾的共同努力下，儘快翻轉疫情，讓所有民眾恢復安居樂業的正常健康生活。