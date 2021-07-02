大聯盟賽季轉眼間也接近一半，萬眾矚目的明星賽也將開打，會在7月14日於洛磯主場進行，而大聯盟官方今天早前也宣佈美聯和國聯各位置的先發野手名單，其中本季表現搶眼的大谷翔平獲選為美聯先發指定打擊，他以總票數63％勝出，除了參加全壘打大賽，大家可以在明星賽正賽再度看到他的表現。

這次兩聯盟先發名單共17人，其中高達9人是生涯首次入選明星賽，可見大聯盟近幾年人才輩出，而藍鳥隊就佔了3個名額，紅襪、天使、勇士及紅人各有2位選手入選，不過今天公佈的只有打者名單，投手部份要等到7月4日聯盟官方才會公佈，相信陣容會很有看頭，其中大都會投手狄葛朗(Jacob deGrom)非常有望入選。

以下是美聯與國聯先發打擊名單，美聯部份一壘手是藍鳥的小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)、二壘手藍鳥西曼(Marcus Semien)、游擊手紅襪波格茲(Xander Bogaerts)、三壘手紅襪狄弗斯( Rafael Devers)、捕手皇家裴瑞茲(Salvador Perez)、指定打擊天使大谷翔平、外野手天使卓奧特(Mike Trout)、洋基賈吉(Aaron Judge)、藍鳥赫南德茲(Teoscar Hernandez)​。

This year’s MLB All-Star starters and final voting results have been announced: pic.twitter.com/19ej8OIzu8 — Mark Feinsand (@Feinsand) July 2 2021

國聯部份一壘手是勇士的弗里曼(Freddie Freeman)、二壘手海盜佛瑞澤(Adam frazier)、游擊手教士小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)、三壘手紅雀阿瑞納多(Nolan Arenado)、捕手巨人波西(Buster Posey)，外野手分別有勇士小阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)、紅人卡斯提阿諾(Nick Castellanos)、紅人溫克(Jesse Winker)入選，陣容也相當豪華。

其中小葛瑞洛、西曼、狄弗斯、赫南德茲、小塔提斯、卡斯提阿諾、溫克、大谷翔平、佛瑞澤都是首次入選明星賽，這次他們會有什麼表現也令人期待，而這當中不乏全壘打好手，大谷翔平目前以28轟獨霸全聯盟，小葛瑞洛有26轟、小塔提斯25轟，另外紅人「外野雙鬼」卡斯提阿諾和溫克分別有16和19發全壘打，相信雙方的競爭會非常有看頭。