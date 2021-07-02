58歲電眼美女關之琳近年來雖然減少作品，但仍常出席活動或透過網路分享近況，近日她曬出在自己家中豪宅所拍的影片，可見私下的關之琳毫無包袱，大口吃漢堡，證明自己果然是吃貨，她也分享不怕胖的原因是天天堅持做15分鐘運動消耗熱量。

關之琳最近跟隨劉德華進軍抖音，自掀「香江第一美人」私生活真面貌，片中她被別人問：「關姐姐你身材保持的這麼好，是不是會控制飲食？」關之琳則大方說自己其實不挑食，什麼都吃，接著就在鏡頭前吃起燒臘飯，但下秒又做起舉啞鈴運動，可見她對自己要求甚高。

關之琳過去被封「香江第一美人」。（圖／達志影像）

近日，關之琳跟時下網紅一樣，又貼出一則「吃播」的影片，片中她不怕喪失形象，張大嘴吃漢堡，穿著薄紗透視外套的她，手臂看來有些粗壯，略顯幸福肥，但她手上仍戴著手套，或許是在意衛生，也怕手上沾到食物醬料或味道，小細節可見女神心細之處。

關之琳露出搞怪表情。（圖／翻攝自微博）

片中可見關之琳所擁有價值1.5億港幣的豪宅風景超好，有一整面牆落地窗，友人問她：「吃這麼多油炸的不怕胖嗎？」關之琳坦言當然怕，而且笑說自己確實發福不少，但油炸食品實在太好吃了，完全忍不住無法克制，之後又曬出做運動影片，激勵粉絲跟她一樣邊吃、邊要好好做運動，放鬆生活外也要重視健康，網友則笑說：「女神別這樣」、「吃胖了一樣美」。

關之琳吃東西，愛犬也參一腳。（圖／翻攝自微博）

關之琳最近開設新社交平台帳號，半個月就吸引185萬粉絲關注，而她唯一關注的好友劉德華先前也來跟她打招呼，說：「回頭便知......之琳妹終於來了，我坐等你的分享」，關之琳便邀劉德華下回一起拍影片，幾十年的友情不滅。端午節時關之琳應景分享坐在餐桌前準備吃粽子的影片，祝大家端午節安康，有人讚她一樣美，也有人酸「美人遲暮」，但關之琳毫不在意，依舊繼續分享近況。