（力達-KY 2日舉行股東會，獨立董事馬嘉應擔任代理主席。圖／力達提供）

力達-KY去年受疫情影響，營收及獲利雙雙下滑，EPS降至2.22元，今（2）日股東常會通過每股配發現金股利1.11元，配息率為50％。力達看好下半年銷售穩健樂觀，全年營運可望優於去年。

三級疫情警戒時間延長，力達鼓勵股東多以線上投票方式參與議案決議，或舉行線上會議形式與公司進行營運交流，今年實體股東會由獨立董事馬嘉應擔任代理主席。因應防疫需求而採實名制、場內實施梅花座及限制室內人數，會中承認2020年度營業報告書及財報，去年受新冠肺炎疫情衝擊工業製造生產活動影響，全年合併營收新台幣43.85億元，稅後淨利2.58億元，EPS為2.22元，會中也通過每股配發現金股利1.11元。

去年年度經營概況，亦報告今年度營運計畫三方針：一、力達工業園區主體工程已進入最後階段，預計第四季完工後，緊接投產階段。二、持續拓展節能型螺桿機的機種，預計再推出螺桿新品，趁勝追擊螺桿市場需求；三、穩步開拓亞洲外銷市場，包含東北亞、東南亞及南亞區域，希望在亞洲第二波新冠肺炎趨穩後，能即時掌握疫情後的市場重建需求機會。

力達表示，中國大陸經歷疫情，去年下半年開始復甦以來，今年工業製造業生產仍呈現成長態勢，力達訂單能見度穩健，加上市場對環保製造及節能生產的產品需求不斷提高，力達看好下半年銷售展望保持穩健樂觀，全年營運可望優於去年。