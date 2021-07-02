勇於追愛的人在感情面前總是衝勁十足，靠著超強毅力收割桃花，搜狐網命理專欄點名，獅子座、白羊座、射手座的男性天生魅力四射，一旦有心儀對象就會放手一搏，勇往直前地追求，最終總能順利成功追到心目中的女神。

▍第一名：獅子座

獅子座雖然平時看似跩跩的，但是卻自帶光環，與生俱來讓人不可忽視的氣勢。雖然漂亮的女生對於一般人來說有點高不可攀，但是對於他們而言，只要夠喜歡一個人就不會退讓，他們會落落大方地追求，令人覺得相當有男子氣概，因此一旦發起攻勢就很容易成功。

▍第二名：白羊座

白羊座的男性溫柔體貼，他們愛著一個人就是陽光般溫暖卻不刺眼，即使付出一切也不會計較得失及回報。面對心儀的人，他們的內心總是充滿柔情，會密切注意對方的一舉一動，這種溫柔幾乎沒人可以抵抗，非常容易打動女生的心。

▍第三名：射手座

射手座的男性有一種神秘的魅力，他們喜歡一個人從來都不會表現出來，還對身邊的每一位異性都很好。面對心儀的對象，儘管他們心中充滿愛慕，也不願輕易表現出來，只擔心萬一告白不成，雙方就連朋友都做不成，所以他們總是默默為自己的女神付出，平時則是故意表現出不理不睬的樣子，有時這種若即若離的感覺，往往更容易引起女生的注意。