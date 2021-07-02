台北市鳩近中午發生一起重大車禍。一輛大有巴士公車，在士林至善路至善園前，疑似失控直接撞上路樹，兩棵大樹當場遭撞斷，整輛車全毀，駕駛被卡在車內，目前已知至少有7人送醫，警方正封鎖救援中，並釐清肇事原因。

士林公車失控撞倒2路樹駕駛受困，車頭全毀6人送醫。(陳鴻偉翻攝)

據了解，公車在行進時，司機一度似乎恍神，先撞到一輛黑色轎車後，又高速繼續撞上路樹才停止，整個公車車頭全遭撞扁，車上乘客則摔得人仰馬翻，目前已知包括遭撞的駕駛、機車騎士，以及公車上4人受到輕傷，詳細肇事原因警方正調查中。