電通行銷傳播集團凱絡媒體商務長陳顯立。圖／凱絡媒體提供

2021年剛過一半，台灣卻陷入新冠肺炎疫情危機，各個行業深受影響，對於即將畢業、進入職場的社會新鮮人，在這情勢之下，想要謀得理想的工作並不容易。不過，機會是留給做好準備的人，畢竟即使是有工作經驗的老鳥，想在此時轉換 跑道也未必簡單。電通行銷傳播集團凱絡媒體商務長陳顯立建議，安排一場職業性格測驗，藉由掌握自身性格特質，不僅能對擬定求職目標帶來正面幫助，長遠來看亦有利於個人職涯規畫。

從公共行政系畢業，曾先後任職於大型零售通路、電商公司與大數據軟體公司，現職是電通行銷集團凱絡媒體商務長的陳顯立特別分享，雖然大學同學大多從事公職或人資內勤，但透過學生時代的打工經驗，早已體認到自己希望追求「自由度」與「規範少」的工作。只是等真正踏上職場，才注意到僅滿足這兩點還不夠，經歷數次堪稱「痛苦」的轉職摸索後，終於在電信內容加值產業中，發現具備「創造性」色彩的職務內容，那才是符合他的個人特質，也總算在適當的領域裡順利爬升至高階管理階層。

在完成由「求職輔導室」（urcareer.cc）提供的「RiTE職涯適性測驗」時，陳顯立不禁感嘆，當年若及早接受測驗，或許能少走些冤枉路。陳顯立表示，測驗結果顯示他的「創造性」、「社交性」分數較高，這是累積十幾年工作經驗已知的性格特點，但測驗同時也指出他過去未能察覺的問題，那就是分數偏低的「客觀性」，這是他以往之所以會過度靠「感覺」做事的原因，常導致某些工作瓶頸變成難以突破的障礙。他認為，求職者該如何精確掌握個人長處與短處，進而做到揚長避短，就成為一門重要課題。

有的人很早就能找到正確的職涯目標，但也有人在不適合的領域抑鬱地做到退休。所以陳顯立建議，為了選擇合適的戰場，不妨利用RiTE職涯適性測驗快速找出個人職業性格，唯有了解自己，才容易找對方向。尤其在資訊多元化的時代，人難免面臨求職、轉職不順的時候，此時即需要活用各種管道，像是「求職輔導室」帶來求職及轉職的豐富訊息，以及多位優秀的職涯諮詢師等資源，因此若能適時尋求協助，諮詢專業人員，或許就能更快克服難關，找到最切合個人職業性格的工作。