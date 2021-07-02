6月30日晚上7時52分，彰化知名地標「喬友大樓」大火奪走4條寶貴生命，其中一名死者，還是英勇衝入火場，不幸殉職的33歲消防員陳志帆，消息一出令各界難過不已，包括其一名女性友人，稍早也在臉書社團「彰化人大小事」PO文，感傷指出自己曾跟陳志帆聊過台劇《火神的眼淚》劇情，如今想起對話內容，她忍不住淚崩，因為陳志帆的打火人生就跟劇中殉職角色一樣悲劇收場，讓網友看了這則貼文都鼻酸了起來。

陳志帆生前曾形容真實火場比台劇《火神的眼淚》裡呈現的可怕多了。（圖／中時資料庫）

根據臉書社團「彰化人大小事」該貼文內容，原PO自稱是健身房女教練，陳志帆生前常到她上班的健身房練習，兩人因此認識。

友人稱陳志帆生前曾看過《火神的眼淚》電視劇，還跟她討論劇情。（圖／FB_彰化人大小事）

回憶起陳志帆，原PO稱他熱心又善良，經常幫忙搬器材，某次陳志帆練到健身房打烊，兩人還閒聊起電視夯劇《火神的眼淚》的劇情。當時原PO忍不住好奇問「你們真的常常會像他們演的，發生那些鳥事嗎？什麼補蜂捉蛇？民眾圍觀？」陳志帆笑著說「會啊，基本上他們演的都是我們的日常，哈哈哈，只是火災現場，民眾通常不會真的給太多意見，也可能我們根本沒空聽到」。

接著原PO又追問「那如果，像電視一樣，你們拯救的患者真的快要變天使了，可是他有想去的地方？怎麼辦？」盡責的陳志帆則回答「我們可能還是得完成任務，把他送到醫院」。

聊到一半，陳志帆自己提到，電視裡演的火災現場比真實現場亮多了，「因為煙霧很濃，火都只有微微霧霧的光，要找路很困難，而且很熱很嗆，很可怕」，說到這裡，原PO一想到陳志帆正是被困在「很熱很嗆很可怕」的火場裡，最後還不幸殞命，讓她瞬間淚崩，情緒難以承受，完全無法想像當時陳志帆面對的情境，該有多無助、難受。

此文一出，許多網友看了不禁眼角泛淚，再次向陳志帆致敬，紛紛表示「英雄，謝謝你，你辛苦了，這任務也結束了，一路好走」、「忍了很久，眼眶熱熱的，不認識你，我承認我哭了，謝謝你用生命拯救了無數的人，飛翔吧！」還有人期盼悲劇不再重演，疾聲呼籲「各位政客們能否幫忙裝備提升？別再讓這樣的憾事發生了好嗎！」希望各單位檢討後有實際改善作為，台灣從此不再出現下一個陳志帆。