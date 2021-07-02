實價登錄2.0、房地合一2.0在7月上路，再加上疫情三級警戒冷卻房市，消費者看跌房價比例增加，疫情解封時間是決定下半年房市的關鍵所在。近期營建股受到資金冷落，多頭意興闌珊，今日中小型個股表現相對居前，日勝生(2547)獲選為臺中捷運綠線「南屯站」基地土地開發案最優申請人，股價小漲1.3%、上曜(1316)今年營運看俏，股價漲幅在1%左右；至於高價股中的華固(2548)、長虹(5534)則是勉強維持在平盤上方。

5月中旬本土疫情爆發，全國升級三級警戒，減少人流接觸，房市也深受衝擊，民眾看屋行程被迫暫緩，房市交易量驟減，疫情是否能早日受到穩定控制，是決定下半年房市交易量的關鍵。由於這次本土案例激增，雙北市是重災區，且台北位處政經中心，通常在市場出現變化時，也是最快反應的都會區，加上房價仍屬高檔，在這波疫情衝擊下，消費者房價看法出現翻轉，看跌比例超越看漲。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，實價登錄2.0、房地合一2.07月上路，短期投機退出市場，房市交易回歸供需基本面，難有激情表現，加上疫情的衝擊下，預估2021Q3房市呈現「價穩量縮」格局。疫情三級警戒解除時間將左右今年第三季房市交易量，預估第三季交易量在5.7~6.5萬棟之間，與去年相比預估減少29%至37%之間，若合計今年前三季交易量則約落在22.1-23.2萬棟之間，較去年同期持平或減少5%左右。

上曜隨著餘屋不斷去化與總銷35億元「湖美帝璟」和總銷13億元「梅菲爾」兩筆個案將在第4季開始交屋，今明兩年業績展望樂觀。目前上曜在台南九份子高容積精華地約5500坪，將分成南北基地兩期推案，上曜台南九份子北基地案將規劃二棟高達35層的景觀大樓，坪數規劃為20~53坪左右產品，總共457戶，案名為「湖映白」，預計第三季開賣，目前已經有超過兩百組以上的準客戶已經預約看樣品屋洽談，反應熱烈；南基地則設計四棟樓高35層景觀大樓，以精緻2~4房為主。