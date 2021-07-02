台股大盤今早開高後，試圖再戰17800關，然權王台積電(2330)持續受到空頭打壓，加上長榮(2603)、萬海(2615)、陽明(2609)等航運主帥再度落水，多頭攻勢受阻，盤中指數貼近平盤狹幅整理，而DRAM相關族群受惠美光法說釋出DRAM、NAND Flash供給吃緊到2022年利多拉抬，無視美光股價昨夜大跌5.73%，今日相關個股仍獻上漲聲，晶豪科(3006)飆上漲停，南亞科(2408)、華邦電(2344)、十銓(4967)等攜手漲逾2%，威剛(3260)、創見(2451)、群聯(8299)等也紛紛上漲反應。

記憶體大廠美光（Micron）執行長Sanjay Mehrotra在法說會中表示，隨著新冠肺炎疫情之後的全球經濟反彈，記憶體強勁需求涵蓋資料中心及雲端運算，以及終端邊緣運算及行動裝置，預期DRAM及NAND Flash供給吃緊情況將延續到2022年，價格持續看漲。法人看好南亞科、華邦電、晶豪科、威剛、十銓、群聯等第二季營運將優於首季，下半年營運會比上半年好。

此外，美光執行長指出，DDR5世代交替將是DRAM市場供給吃緊的另一關鍵，由於DDR5透過內建錯誤校正編碼（ECC）核心，以滿足資料中心等高效能運算的高效能及高頻寬需求，但晶片尺寸較DDR4明顯增加，隨著DDR5在下半年開始進入量產，DRAM產業的位元供給成長將持續受限。

但也有本土研調機構持不同看反，並維持保守展望，預估2022年全球DRAM供給將成長22%、超越需求成長的20%。研調機構指出，DDR5滲透率尚低，限縮供給的幅度小，針對DDR5配置內嵌式ECC對DRAM供給的衝擊在2022年將僅1.4%，主要衝擊時間點落於2023年、約5%。並預估資料中心業者的DRAM庫存水準將自2021第二季的7周去化至第四季的10周，使其在2022年上半年將面臨去庫存壓力；此外，手機業者的DRAM庫存水準將自2021年第二季的自8周去化至第四季的4周，而在2022上半年淡季期間積極回補庫存的誘因較低。因此預估DRAM價格將於2022年上半年下跌，而下一波上漲最早落於2022年下半年伺服器啟動下一波補庫存時，建議投資人逢高減碼DRAM類股。