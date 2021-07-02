環南市場1日PCR篩檢2783人完，爆41例確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、農委會主委陳吉仲、台北市長柯文哲等人2日上午11時許一同赴環南市場視察。柯文哲說，如今與中央成立聯合指揮所，濱江市場、環南市場都該各設1個，中央、地方兩邊好互相交換情報。

柯說，陳時中部長說撈出來的確診案例再做疫調，第二輪要將居家隔離者，用這種「大規模掃過山」方式，然後再觀察看看萬華批發市場有無控制，如今與中央成立聯合指揮所，濱江、環南都該各設一個，兩邊情報交換。