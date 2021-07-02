台大醫院疑再爆院內確診，許多員工被匡列隔離，雖然確切狀況仍待院方證實，但台大醫院企業工會今上午發文表示，早在五月的時候，就針對台大醫院東址病房「混顧」的政策提出質疑，而這次傳出疑有多名病人確診的病房也有同樣的狀況發生。

台大醫院企業工會今在臉書發文表示，台大醫院近期宣布逐步取消降載，恢復門診與常規手術，召回在家辦公的員工。不幸的是，「我們接獲會員反映，某病房疑似出現多名病人住院期間確診的狀況，也因此許多員工被匡列隔離。」

工會指出，目前雖還沒傳出員工確診，但他們希望向醫院提出三點建議，首先須「釐清接觸確診者後照顧免疫低下病人適切性」，並要求「匡列標準力求一致，並加強負責人員對於規範認知」以及「混顧確診患者，非專責病房亦應有同等保障」。

工會說，台大醫院發生院內確診的單位，收治許多免疫力低下病人。雖然根據現行規定，已接種一劑AZ或莫德納疫苗滿14天的員工，即便接觸了確診患者，只要PCR檢測陰性就可以返回臨床工作，但須自主健康管理21天，但根據指揮中心的建議，醫療照護人員在自主管理期間不可與嚴重免疫功能低下的病人接觸。

工會表示，他們接獲通知，同樣長時間接觸確診者的護理師沒有一致被匡列，直到沒被匡列的同仁親自打給感管人員，才被帶往飯店隔離。雖說疫調本來就可能會有時間差，伴隨新的資訊增加，也可能擴大匡列範圍，但類似事件屢次發生，讓員工對負責人員的裁量產生質疑，因此希望院方可加強訓練，並重申一致標準，避免再次出現匡列標準不一致、令員工惶恐的情形。

工會也說，早在五月就提出台大醫院東址諸多病房「混顧」政策的質疑，時間過了許久，混顧情形仍就比比皆是，包含本次疑似多名病人院內確診的單位。更令人擔憂的是，醫院雖早對專責病房與急診的工作人員定期（5至7日）採檢，但對於混顧確診病人的一般病房單位卻沒有相關措施。

這樣的狀態也引發工會質疑，為什麼同樣的醫院卻有不同的風險控管方式？希望院方亡羊補牢，提出對於東址諸單位員工更有保障的作法。