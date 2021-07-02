儘管美國總統拜登日前雄心萬丈地宣布，6月底前要提供全球8000萬劑新冠肺炎疫苗；不過，隨著6月的結束，拜登卻僅向10個國家提供總共不到2400萬劑疫苗，泱泱大國的承諾竟淪為一張芭樂票。對此，白宮表示並非疫苗數量不足，而是一系列後勤與法規障礙延緩了美國疫苗外交的步伐。

據《美聯社》統計，目前拜登政府已宣布提供50個國家與政治實體新冠肺炎疫苗；不過，迄今卻只送往10個國家，總劑數更不足2400萬劑，連8000萬的一半都沒有達成。

面對承諾化為芭樂票，白宮表示絕非缺乏疫苗之故，而拜登也會盡可能履行承諾。白宮強調，所有的疫苗都已準備好出貨；但卡在複雜的法律規範、醫療健康碼規範、海關報關、冷鍊、語言障礙與交付計畫，導致花費的時間遠較預期來得長；雪上加霜的是，每批送出的貨物情況都不同，需要不同的計畫更讓問題複雜化。

前面還只是美國自身的問題，受贈對象的問題更是花樣百出。部分國家需要內閣通過法案，以允許疫苗捐贈。有的國家則是有一套自己的安全檢驗流程，以確保美國疫苗的安全；還有一些國家還沒有擬定疫苗分配計畫，以確保疫苗到接種前都不會變質。

不過，1名官員表示，到6月30日為止，所有疫苗接受國都收到美國提供疫苗的正式通知，內容包含具體數量與疫苗種類。換言之，所有的法律與後勤障礙都已經掃除。

對此，白宮拒絕具體說明哪些國家遇到了困難，而障礙又為何；僅表示正與受贈國進行雙邊合作，以解除交貨障礙。白宮發言人沙琪(Jen Psaki)日前才提到，美方遇到最大的困難不是供應，畢竟美國疫苗數量充足；而是該如何處理巨大的後勤挑戰。

《美聯社》表示，美方自己花了好幾個月的時間，才讓國內疫苗接種計畫能全速前進；拜登又在不到2個月前才宣布，美國對新冠肺炎的重點將轉移到全球疫苗接種計畫。時間倉促下難以完成預定目標，實屬自然之理。

報導進一步指出，拜登於5月17日宣布提供8000萬劑疫苗的目標，並強調「這比目前任何國家實際分享的疫苗數字都還要來的多，足足高出5倍，遠超過中國大陸與俄國」。即使承諾跳票，拜登還是會讓美國成為全球最大疫苗捐贈國，提供的數量遠較北京與莫斯科還多；特別是，後兩者往往利用疫苗擴張地緣政治利益。

報導還表示，8000萬劑只是暖身，是明年購買與捐贈的5億劑疫苗的首部曲。官員指出，要成功完全仰賴與輝瑞的採購合約。該合約8約開始提供疫苗，現正按照計畫進行。

白宮於上週大致宣布8000萬劑疫苗的計畫；但還未具體說明每個接受國實際取得的疫苗數與種類。迄今為止，哥倫比亞取得250萬劑嬌生疫苗，孟加拉250萬劑莫德納疫苗，秘魯200萬劑輝瑞疫苗，巴基斯坦250萬劑莫德納疫苗，宏都拉斯150萬劑莫德納疫苗，巴西300萬劑嬌生疫苗，南韓100萬劑嬌生疫苗，台灣250萬劑莫德納疫苗，加拿大100萬劑莫德納、150萬劑AZ疫苗，墨西哥135萬嬌生、250萬AZ疫苗，總數足以提供1590萬人注射。

事實上，拜登最初承諾的是6000萬劑AZ疫苗；不過，雖然已在全球各地廣泛批准，但該疫苗在美國還未獲得授權。美國美國食品藥物管理局（FDA）目前正對該疫苗展開2個月的安全審核，AZ疫苗被美國禁止出口。

儘管AZ無法輸出，但美國國內疫苗需求下降，讓拜登可以騰出手自聯邦庫存中拿出輝瑞、莫德納與嬌生疫苗，來實現8000萬劑的承諾。《美聯社》表示，輝瑞與莫德納的mRNA技術，似乎較其他疫苗更為有效；特別是對印度發現的Delta變種病毒，也能維持相當效力。