金曲歌王王力宏日前於社群分享接種疫苗的照片，還不忘引用歌曲「A.I 愛」的歌詞「打了疫苗讓你產生了抗體」，如今為了參加美國太陽谷峰會，更是施打完畢兩劑疫苗，經紀人也大方透露打的是Pfizer（輝瑞）疫苗。

王力宏稍早發文寫道：「第二劑fully vaccinated」，透露自己已經順利接種完兩劑疫苗，接著不忘標記「疫苗打卡」和「vaccinationdone（接種完成）」，根據《三立新聞網》報導，被問及施打完疫苗是否有副作用或不適的症狀？經紀人代為轉達不僅沒有不適感覺，甚至精力還相當充沛，更透露近期投入研發科技教育APP「月學」的王力宏，正在為第二期的開課做事前準備，處於相當忙碌的狀態。

此外，有粉絲觀察到王力宏不僅蓄了長髮，就連鬍子都沒修剪，已經一路長到下巴，即便戴了口罩也藏不住，被問及是否有刮鬍子的打算？經紀人表示由於月學剛開放報名，王力宏整個團隊每天都在熬夜準備月底開學，加上有兩個課程同時開課，工作量可以說是相當龐大，所以鬍子的部分目前不好說。

王力宏日前分享施打疫苗的照片，由於背景看起來像在超市裡面，網友便大膽推測可能是在美國賣場內接種，隨後經紀公司證實，王力宏人就在美國，並在當地施打完疫苗，主要是7月將參加大型科技活動，主辦單位事先規定參與者必須施打完疫苗才能出席。

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