828公投是否延後 中選會下午4時記者會說明 14:142021/07/02 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 反萊豬進口、珍愛藻礁、公投併大選、重啟核四等四項公投，訂於8月28日投票，不過因應疫情，中選會今將決定是否延後。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中選會今天下午將舉行委員會議，會中將研議是否延後原定8月28日的公投日，主委李進勇將於下午4時召開記者會對外說明。 8月28日公投日原預定有重啟核四、珍愛藻礁、反萊豬、公投綁大選等4案進行投、開票，但因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，迄今全台仍處於三級警戒，中選會將討論是否延期。 中選會下午2時30分將舉行委員會議，就疫情及其警戒措施對選務產生的重大影響，是否依公投法第24條準用公職選罷法第66條規定，予以改定投票日期進行審議。 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 蔡總統要變化隊形 吳子嘉：民進黨最新明星是這大咖 - 政治 林昶佐為環南嗆柯Ｐ反遭市場會長「洗臉 」 臉書被灌爆 - 政治 苦苓節目吐真言 為何高雄人這麼滿意陳其邁？ - 政治 何時解除三級警戒？郭正亮斷言這一天 - 政治 林昶佐被嗆「騙肖」後臉書道歉了 網友反應曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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