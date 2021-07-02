中選會今天下午將舉行委員會議，會中將研議是否延後原定8月28日的公投日，主委李進勇將於下午4時召開記者會對外說明。

8月28日公投日原預定有重啟核四、珍愛藻礁、反萊豬、公投綁大選等4案進行投、開票，但因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，迄今全台仍處於三級警戒，中選會將討論是否延期。

中選會下午2時30分將舉行委員會議，就疫情及其警戒措施對選務產生的重大影響，是否依公投法第24條準用公職選罷法第66條規定，予以改定投票日期進行審議。