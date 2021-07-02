美國贈台的莫德納疫苗陸續配發各縣市，高雄2日開放接獲通知的72到74歲長者接種疫苗，鳳山體育館上、下午各安排約1000位接種名額，開打時間還沒到，就有許多民眾提前到場等待，根據統計，鳳山體育館站上午共有806人前來接種疫苗，施打率超過7成。

高市府此次獲配7萬2000劑莫德納疫苗，開放72到74歲長者接種首日，高市府共安排47處接種站，於上午8時30分開始提供施打服務，其中鳳山體育館站還未到施打時間，就有許多民眾提早到場準備接種疫苗，高雄市長陳其邁也親赴鳳山體育館視察施打狀況。

現場指揮官、高市府運發局長侯尊堯表示，原先在1日下午開放75歲以上民眾補打疫苗，場館內安排110個施打坐位，輪椅區40個坐位，但考量到2日是開放72到74歲民眾接種，因為年齡下降，有許多民眾是自行前往，因此將場館周邊的家屬等待區縮小，讓場館內再多增10至20個施打坐位。

侯尊堯指出，到場施打疫苗的長者們相當踴躍，陸續也都有長者到場接種疫苗，因為有些民眾提早到場，現場人員先行讓民眾入場，並讓場館內的民眾持續流動，所以並沒有「塞車」的情況發生，鳳山體育館上午原先安排1059位民眾接種，前來接種的人數共有806人，施打率約7成61。