美國贈送台灣250萬劑莫德納疫苗，中央首波配發110萬劑到各縣市，七月一日開打，中國醫藥大學附設醫院1日開放7月2日接種莫德納疫苗預約，未料一開放即被秒殺，2日民眾陸續到院接種，反應熱烈。

此波莫德納疫苗開放給第一類至第五類、孕婦及75歲以上長者及原住民65歲以上長者接種；台中市規劃七月一日起至五日，在28家專責醫院、婦產科診所以及注射合約診所等接種。

中國醫藥大學附設醫院1日開放7月2日接種莫德納疫苗預約，中國附醫社區暨家庭醫學部主任林文元表示，民眾預約踴躍，名額開放後立即秒殺，並呼籲不用挑選疫苗廠牌，應該是有疫苗就打，才能增加防護力。

2日上午預約民眾依序排隊報到，為避免群聚，中國醫藥大學附設醫院除了分散報到時間，並規劃施打路線，採B1核驗資格，B2分為報到區、看診區、注射及休息區。