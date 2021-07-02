搶攻炎熱消暑商機，六角國際旗下全球手搖茶飲品牌「日出茶太Chatime」推出新品，力挺台灣果農，嚴選台灣愛文芒果，匠心打造2款季節限定芒果冰沙：「肉肉芒果王」，以芒果製成冰沙，搭配夢幻紫蝶豆花西米露以及ＱＱ荔枝凍，上層精選愛文芒果果肉大器鋪滿杯面，盡展豐富口感。「茉茉芒果綠」，使用芒果冰沙搭上清新茉香綠茶，冰心沁涼，消暑解渴首選。即日起至8月15日於全台門市限時推出，全力搶攻芒果控的心。

不只打造夢幻新品，日出茶太更祭出限時兩週全品項買三送一優惠，讓民眾在家防疫也能大口喝手搖飲。自即日起至15日至全台門市(註1)外帶自取，享有全品項買三送一優惠。8月1日至15日至全台門市(註3)，日出茶太會員享有茉茉芒果綠第二杯5折LINE限定優惠兌換券。

日出茶太更祭出限時優惠，即日起至7月15日，全台門市（註1）外帶自取享飲料全品項買三送一。此外，日出茶太LINE會員，自8月1日至15日可享新品茉茉芒果綠第二杯5折，暑期優惠活動，一波接一波，不可錯過。

「肉肉芒果王」基底為清爽的ＱＱ荔枝凍與彈牙天然蝶豆花渲染的紫色西米露，從杯底勾勒出美麗的分層色彩，再依序加入芒果製成的冰沙，與上層滿滿豪奢新鮮芒果果肉，豐富多層次口感，大膽吸睛撞色設計，一次滿足饕客的視覺與味蕾，堪稱今夏雙料冠軍。

「茉茉芒果綠」以芒果冰沙創意混搭茉香綠茶，並以黃金比例巧妙調和成今夏絢麗甜心，每一口都喝得到濃郁芒果冰沙，細細品嚐果香同時清爽回甘茶香彩蛋登場，寵溺味蕾。炙熱炎夏，就用一杯清甜勁涼「茉茉芒果綠」，瞬間解身體的暑。

不只打造夢幻新品，日出茶太更祭出限時兩週全品項買三送一優惠，讓民眾在家防疫也能大口喝手搖飲：自7月1日至15日至全台門市(註1)外帶自取，享有全品項買三送一優惠(註2)；自8月1日至15日至全台門市(註3)，日出茶太會員享有茉茉芒果綠第二杯5折LINE限定優惠兌換券。