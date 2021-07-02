林昶佐嗆柯文哲動作慢 市場會長搶麥爆罵：騙肖！你什麼時候關心過？

環南市場新增41例確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、農委會主委陳吉仲、台北市長柯文哲、立委林昶佐等人2日上午赴環南市場視察。眾人開記者會過程中，林昶佐忽然嗆柯文哲講「廢話」，卻被環南市場自治會長林東勝拿麥反嗆「立委你有來環南過？沒嘛！騙肖！」陳吉仲見狀趕緊也拿麥安撫林東勝，強調中央、北市府攜手合作。

眾人聯合受訪，柯文哲致詞完後，林昶佐拿起麥克風當面想洗臉，開嗆柯文哲「講廢話」，還說「我不是要發脾氣！」柯文哲原本想拿麥回應，但被林東勝搶走麥克風，當面吐槽林昶佐「你只有選舉拜票時才會來，疫情後你有來關心環南市場過嗎？有嗎？沒嘛！枉費我挺你，一次都沒有，我要給你吐槽！騙肖！」

陳吉仲見狀趕緊作勢安撫林東勝，接著趕快拿麥表示，今天是配合中央流行疫情指揮中心，跟北市府共同合作，農委會在北農第一果菜批發市場成立篩檢站以來，希望讓承銷人盡快完成篩檢，也感謝北市府幫忙篩檢。

陳吉仲說，北榮目前已完成PCR篩檢任務，北農第一、第二果菜批發市場的陽性比例上，是非常低的數字，都有按照確診數隔離，環南市場則有賣肉、賣魚、賣果菜，而家禽市場休市3天，並要求800名員工、承銷人去篩檢。

陳吉仲說，環南市場跟北農一樣，7月7日才能憑陰性證明進入，而環南市場有1萬多隻家禽，所以也會請新北家禽批發市場幫忙協助防疫，讓所有民生供應達到穩定狀態，篩檢跟疫調都盡快完成。