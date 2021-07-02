羅賓漢（Robinhood Markets）周四提交股票首次公開發行（IPO）申請，這將是今年最備受期待的上市案之一。根據該申請文件，這個因網路迷因股交易狂潮打響知名度的線上交易平台正快速成長，已經擁有1800萬個散戶客戶，而平台上的客戶資產總額已突破800億美元。

根據羅賓漢向美國證券交易委員會提交的S-1文件，與最近的許多IPO案不同，該線上交易平台去年是有賺錢的，2020年淨營收達到 9.59億美元，淨利為745萬美元，遠優於2019年營收2.78億美元和淨損1.07億美元。

不過，該網路券商今年第一季虧損14億美元，主要是因為在今年初爆發GameStop交易熱潮時，為了緊急籌款而造成的損失。

羅賓漢在今年第一季營收為5.22億美元，較2020年同期的1.28億美元暴增309%。其中，期權交易營收約占38%，而股票和加密貨幣交易營收分別占25%和17%。

羅賓漢預計將在IPO中籌集1億美元，在那斯達克市場的交易代碼設定為HOOD。

根據該公司的招股說明書，截至今年3月，其平台的資金帳戶數達到1800萬個，較2020年3月同期的720萬個大幅增加151%。其託管資產從去年3月的192億美元暴增至逾800億美元，每月活躍用戶總數約為1770萬個。

Robinhood並計畫將20%～35%的IPO股份分配給其散戶客戶。