由民主黨掌控的美國眾議院周四批准規模達7150億美元的地面交通和水利基礎設施法案，民主黨人認為這項法案是通過大規模基建法案的起步。美國國會希望在9月完成拜登總統的大基建計畫。

眾院周四以221對201票通過的法案，也納入了拜登總統最初提出之2.3兆美元基礎設施方案的部分條款，將擴大在道路、橋樑、高速公路安全、電動車充電站、鐵路、交通、飲用水和污水基礎設施等方面的支出。

該法案將送交給同樣由民主黨掌控的參議院表決。

這項法案包括將撥款3430億美元用於道路、橋樑和交通安全，而其中40億美元將投入電動車的充電基礎設施。

另外將撥款1090億美元投入交通運輸，以及950億美元用於鐵道設施，其中包括將美國國家鐵路客運公司Amtrak的撥款提高兩倍，至320億美元。另1170億美元將用於飲用水基礎設施，逾510億美元將用於污水處理基礎設施。該法案亦將授權41億美元用於採購電動公車。