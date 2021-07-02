《食尚玩家》推新型態網路節目，風田盛裝出席主持。 （TVBS提供）

朵拉酒量不好，搭擋威廉擔心她喝醉後就無法主持勸她少喝。（TVBS提供）

TVBS外景節目《食尚玩家》暫停錄影已1個多月，疫情期間改由主持人透過直播與觀眾相見。TVBS為提供觀眾更多娛樂內容，近日在謹慎遵守疫情規範下，也展開由藝人自行錄製的新型態網路版節目，並由最熱血的《食尚玩家熱血48小時》打頭陣，挑戰隔空主持激盪出新火花。

新型態網路節目採異地線上錄製，主持人威廉、風田、朵拉及製作單位分別在4個獨立空間以視訊連線介紹外帶美食，最後經由後製讓3人「同框」重逢。好久不見的3人小別勝新婚，一連接上視訊就滔滔不絕分享近況，朵拉喊：「好久不見好想你們喔，你們好嗎？」威廉秀出結實手臂炫耀：「我一樣每天健身，身體變很好。」風田則透露自己患上椎間盤突出，只因打了一個噴嚏就開始腰痛，最近在復健療養只能躺著。

3人各自外帶中式美食一起視訊吃晚餐，威廉準備了洋酒快遞到風田及朵拉家，表示「吃美食怎能少了美酒」，要打造中西合璧新吃法。並叮嚀酒量不好的朵拉不要喝太大口，擔心她喝醉後就無法主持了，朵拉聽完笑回：「在家喝醉沒事啦！」反倒是威廉喝了一口就開始憶當年：「偶像時期唱跳10幾場活動，回到飯店必定小酌一番。」

在家防疫儀式感不能少，3位主持人也講好要一起盛裝打扮，風田穿上西裝俏皮搭配紅色領結；朵拉繫上髮帶、身穿削尖小洋裝展現女人味；威廉則隨興披上黑色西裝及領結，一起大啖美食暢聊居家防疫期間的趣事，威廉最後也期許：「希望我們可以趕快打完疫苗一起出國。」該集將於7／2晚間22：00於《食尚玩家》YouTube、Facebook、APP同步首播。