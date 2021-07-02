疫情期間詐騙事件屢見不鮮，蘆洲警分局為了加強宣導打詐、反詐騙的犯罪預防觀念，於2日上午9時起，利用高齡長者在蘆洲區衛生所、蘆洲國中及靜思堂等候施打疫苗的期間，以發放詐欺相關宣導品的方式，向高齡長者逐一宣導防詐觀念，期許能阻止詐騙行為。

根據警政署的統計，詐騙案件僅次於公共危險及毒品案件，屬於常見刑案，長期以來警方常使用各式管道宣導國人反詐騙之觀念，仍有部分民眾囿於接受資訊之管道較少，易遭詐騙集團以各式手法詐騙，為此，蘆洲分局利用疫情期間，針對年老民眾在疫情期間須前往衛生所接種疫苗的等候時間，以落實防疫的規定下進行反詐騙宣導，希望能利用這種方式，達成反詐騙的宣導。

另外也提醒民眾，別輕易聽信陌生人的三言兩語求職或網路廣告上，若對方要求提供提款卡、金融帳戶密碼，務必提高警覺，避免自己的名義與帳戶遭詐騙集團利用，做為犯罪贓款收領工具，小心謹慎可保護自己，也能讓歹徒無機可趁；而如果家中有高齡長者或有獨居的年長者鄰居，也請民眾可用關懷方式提醒長輩們，獨處在家時，若接到詐騙電話或遇到詐騙集團找上門來，不管對方信誓旦旦提出何種說辭，只要提到金錢，一定要親自先向家人或親朋好友查證，或撥打165反詐騙資訊專線洽詢，由警方提供專業的協助。

蘆洲分局呼籲，詐騙手法百百種，更甚者會利用疫情再進行詐騙，警方接獲報案時，都會針對相關詐騙案件利用大數據分析，對比相關資訊後全力查緝提款車手，更會追出幕後的詐騙集團來依法嚴辦，也再次提醒民眾，在接獲詐騙電話時勿驚慌，請依「1聽2掛3查證」的方式保護自身財物，共創一個安居樂業的環境。